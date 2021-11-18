Обязательная вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 лет введена в Пензенской области Медицина

Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. Обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции для лиц в возрасте 60 лет и старше по эпидемическим показаниям введена в Пензенской области. Соответствующие изменения внесены 17 ноября в постановление главного государственного санитарного врача по региону от 7 октября 2021 года.

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«Пункт 1 [«обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации»] дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: «лицам в возрасте 60 лет и старше», — сказано в документе.

В нем добавляется, что «для категории (групп) граждан, указанных в подпункте 1.3 пункта 1, в срок до 15 декабря 2021 года [необходимо] организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 января 2022 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников».

«Категорию (группы) граждан, указанных в подпункте 1.3 пункта 1, рекомендовать отстранять от работы и (или) переводить на дистанционный режим работы с 15 декабря 2021 года лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15 января 2022 года — лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, указанных в п. 2 настоящего постановления», — говорится в документе.

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Из него следует, что Минздраву Пензенской области следует принять дополнительные меры по охвату иммунизацией против новой коронавирусной инфекции работающих и неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше в указанные сроки.

В постановлении главного государственного санитарного врача по Пензенской области обращается внимание на то, что люди в возрасте 60 лет и старше остаются одной из групп риска, дающих высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности.

«В период с 1 ноября 2021 года возрастной континент лиц в возрасте 60 лет и старше составил 23,8% в структуре заболевших COVID-19, а показатель заболеваемости составил 566,6 на 100 тыс. данной группы (в среднем по всему населению — 384). При этом охват населения старше 60 лет вакцинацией от новой коронавирусной инфекции остается недостаточным, что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации», — отмечается в документе.