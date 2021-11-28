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Более 126 тыс. пензенцев старше 60 лет получат приглашения на вакцинацию от COVID-19

12:04 | 28.11.2021 | Медицина

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Пенза, 28 ноября 2021. PenzaNews. Более 126 тыс. жителей Пензенской области в возрасте 60 лет и старше получат персональные приглашения на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

Более 126 тыс. пензенцев старше 60 лет получат приглашения на вакцинацию от COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Пензенской области проживают более 346 тыс. граждан старше 60 лет. В настоящее время более 57% граждан этой возрастной категории вакцинировались и защитили себя от COVID-19. [...] Территориальным фондом ОМС Пензенской области были сформированы списки застрахованных граждан старше 60 лет, подлежащих вакцинации от COVID-19, [...] и переданы в страховые медицинские организации. В ближайшее время страховые медицинские организации направят персональные приглашения более 126 тыс. пензенцев «серебряного» возраста», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в приглашениях будет содержаться информация о необходимости вакцинироваться в соответствии с постановлением главного государственного врача по Пензенской области и поликлинике, в которой гражданин может пройти иммунизацию.

«Застрахованных граждан будут оповещать с помощью письменных уведомлений, а также посредством телефонной связи и через мессенджеры», — уточняется в сообщении.

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