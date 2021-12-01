В Пензенскую область поступило более 25 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» Медицина

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. 25 тыс. 200 доз однокомпонентной вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В поставке преобладает двухдозная фасовка, что подразумевает одновременное наличие двух пациентов, допущенных к вакцинации после проведенного медицинского осмотра», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в ближайшие дни препарат будет распределен по пунктам вакцинации, действующим в медицинских организациях Пензенской области.

«Сертификат, имеющий QR-код, подтверждающий факт иммунизации против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник Лайт», формируется на едином портале государственных услуг спустя 21 день», — подчеркивается в тексте.

В сообщении уточняется, что по состоянию на 30 ноября в Пензенской области первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 742 тыс. 931 человек, полный курс — 652 тыс. 881 человек.