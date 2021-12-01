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На капремонт инфекционного отделения больницы в Заречном направят 19 млн. рублей

11:12 | 01.12.2021 | Медицина

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Заречный, 1 декабря 2021. PenzaNews. Денежные средства в сумме 19 млн. рублей, выделенные из федерального бюджета, будут направлены на капитальный ремонт инфекционного отделения медико-санитарной части №59 в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

На капремонт инфекционного отделения больницы в Заречном направят 19 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На завершающем этапе находятся работы по утеплению и покраске фасада инфекционного корпуса», — сказано в тексте.

Из него следует, что заключены контракты на проведение капитального ремонта кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, а также косметического обновления внутренних помещений.

«Кроме того, в ходе этих работ планируется подготовить помещение для размещения второго томографа», — добавляется в сообщении.

В нем приводятся слова начальника МСЧ №59 Андрея Капустина, который проинформировал о том, что из всех работ только внутренняя отделка предполагает временный перевод пациентов с COVID-19 в другое здание.

«Необходимые для их лечения условия уже обеспечены на базе зареченского перинатального центра, в котором в настоящее время развернута часть ковидного госпиталя. Именно там, по словам начальника МСЧ №59, по завершении новогодних праздников предполагается размещать всех госпитализированных больных с COVID-19. Андрей Капустин пояснил, что при своевременном выполнении запланированных работ косметический ремонт должен занять около месяца, после чего ковидный госпиталь будет переведен обратно в инфекционный корпус», — говорится в тексте.

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