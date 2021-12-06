Число инфекционных коек в Пензенской области сокращено до 2 тыс. 24 Медицина

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Число инфекционных коек, развернутых в медицинских организациях Пензенской области, сокращено до 2 тыс. 24. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев в ходе брифинга на тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в понедельник, 6 декабря.

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«В настоящий момент коечный фонд, который перепрофилирован для борьбы с инфекционными заболеваниями, составляет в Пензенской области на утро сегодняшнего дня 2 тыс. 24 койки», — сказал он.

По словам Вячеслава Космачева, в октябре, когда наблюдалась пиковая заболеваемость, число инфекционных коек в регионе достигало 4,7 тыс.

«И по уровню госпитализации: если в пиковые числа [октября] у нас в день госпитализировалось по 400–430 больных [в сутки], то вот сегодня на утро у нас госпитализировано 66 больных», — отметил он, добавив, что речь идет о пациентах с подозрением на коронавирус, который, предположительно, впоследствии будет подтвержден не у всех.