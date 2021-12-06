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Озвучены актуальные данные о потреблении кислорода в пензенских больницах

18:41 | 06.12.2021 | Медицина

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Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. 1 тыс. 230 человек получают кислородную поддержку в стационарах Пензенской области по состоянию на утро понедельника, 6 декабря; за сутки медучреждениями региона израсходовано 10,5 тонн кислорода. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев в ходе брифинга на тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в понедельник, 6 декабря.

Озвучены актуальные данные о потреблении кислорода в пензенских больницах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С гордостью хочу сказать, что сейчас уже, например, инфекционная больница [пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи] за счет того, что там заработало три стационарные кислородные станции, на 4 тонны 800 кг в сутки обеспечивает себя сама», — сказал он, отметив, что в этой ситуации требуется незначительное количество привозного кислорода.

Вячеслав Космачев добавил, что еще одна кислородная станция будет установлена на территории больницы №4 в Пензе, где также оказывается помощь пациентам с COVID-19.

По его словам, после этого учреждению будет достаточно 2–3 тонн привозного кислорода, что соответствует объему, производимому на территории региона.

«Дополнительно станция будет установлена в областной больнице [имени Н.Н. Бурденко]. Там сейчас стоит станция, будет еще одна», — пояснил Вячеслав Космачев, уточнив, что после этого объем собственной генерации достигнет 2,4 тонн, что позволит на 100% закрыть потребности корпуса, задействованного под размещение инфекционных больных.

Вячеслав Космачев особо обратил внимание на то, что еще одна стационарная кислородная станция будет установлена в Пензе за счет средств федерального бюджета.

«Данную станцию мы планируем расположить в 6-й городской больнице. [...] В итоге у нас будет в регионе работать семь стационарных кислородных станций, и общая производительность их будет 9 тонн кислорода», — сказал он.

Вячеслав Космачев также проинформировал о том, что приобретенные ранее кислородные концентраторы были распределены по областным учреждениям на территории Пензы, а также по межрайонным и районным больницам.

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