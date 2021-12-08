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В Пензе начали использовать тест-системы для одновременной диагностики гриппа и COVID-19

10:21 | 08.12.2021 | Медицина

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Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. Специалисты пензенского центра специализированных видов медицинской помощи начали использовать тест-системы, которые позволяют узнать, заразился человек COVID-19 или гриппом либо является носителем обоих вирусов сразу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе начали использовать тест-системы для одновременной диагностики гриппа и COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Применять тест-системы будут для лиц, находящихся на стационарном лечении, для комплексной диагностики возбудителей инфекций верхних и нижних дыхательных путей и дифференциальной диагностики острой респираторной инфекции у лиц с клиническими симптомами», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что тест-система, позволяющая диагностировать коронавирус, грипп А, B и субтип Н1pdm09 (пандемический), создана компанией «НекстБио».

По словам главного врача пензенского областного клинического центра СВМП Сергея Рыбалкина, возможность одновременно выявлять коронавирус и грипп является прорывом в диагностике вирусных инфекционных заболеваний.

«Это позволит улучшить качество оказания специализированной медицинской помощи инфекционным больным и назначить адекватное лечение против конкретного патогена значительно раньше», — подчеркнул он.

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