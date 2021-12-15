В Пензу начали поставлять оборудование для строящейся лаборатории центра СВМП Медицина

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Первая партия оборудования для строящейся клинико-диагностической лаборатории областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи поступила в Пензу.

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«Нам пришли анализаторы, амплификаторы, ламинарные боксы, стерилизаторы, денситометры, микроскопы, рециркуляторы, центрифуги и другие необходимые для диагностических исследований аппараты», — сообщил главный врач областного клинического центра СВМП Сергей Рыбалкин.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, ожидается поставка морозильных камер, промывающих устройств, системы очистки воды и другого вспомогательного оборудования.

Финансовые средства в размере почти 100 млн. рублей для оснащения лаборатории предусмотрены в областном и федеральном бюджетах.