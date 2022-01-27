В Пензенской области вакцинацию от коронавируса прошли свыше 700 тыс. человек Медицина

Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Более 700 тыс. человек в Пензенской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции, что составляет около 72% от взрослого населения региона. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

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«В настоящий момент у нас уже первой аппликацией, первичной вакцинацией, привито более 800 тыс. человек. Но это считается незавершенный цикл вакцинации. А и первой, и второй [...] вакцинировано более 700 тыс. человек, то есть около 72% взрослого населения Пензенской области вакцинировано от ковида. Это достаточно хороший уровень. Но он еще недостаточен. Нам буквально осталось еще вакцинировать около 100 тыс. человек для того, чтобы достичь вот этого хорошего иммунного статуса жителей Пензенской области», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Актуально о главном» на телеканале «Россия 24. Пенза» Инессы Романовой.

По словам Вячеслава Космачева, в Пензенскую область поступили первые 720 доз детской вакцины от коронавируса, в настоящее время ее распределяют по всем районам региона.

«Вакцинация детей стартует в Пензенской области», — отметил зампред облправительства, напомнив, что она проводится на добровольной основе.

«Родители вместе с детьми могут прийти на прививочный пункт, пройти необходимое обследование, осмотр врача и получить эту вакцину», — добавил он.