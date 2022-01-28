В Пензе вакцинация детей от коронавируса пока организована в двух поликлиниках Медицина

Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. Вакцинация несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции организована в Пензе пока на базе двух детских поликлиник — №2 на улице Гагарина и №6 на улице Рахманинова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

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«Для прохождения иммунизации необходимо осуществить предварительную запись по телефонам детского контакт-центра: [+7 (8412)] 990-130, 122 добавочная цифра «2», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что второй этап вакцинации препаратом «Спутник М» проводится через 21 день после первого.

«Для получения прививки необходимо два документа: письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие для детей от 12 до 15 лет включительно. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет подписывают информированное согласие самостоятельно», — подчеркивается в сообщении.

Из него следует, что всего для иммунизации детей в регионе организовано 36 пунктов вакцинации, при этом в Пензе будет функционировать восемь.