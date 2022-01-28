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Стоимость ПЦР-теста с забором материала не должна превышать 1 тыс. рублей — Куроедов

10:59 | 28.01.2022 | Медицина

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Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. Стоимость ПЦР-теста на коронавирус с забором материала не должна превышать 800 – 1 тыс. рублей. Об этом заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Пензенской области Олег Куроедов.

Стоимость ПЦР-теста с забором материала не должна превышать 1 тыс. рублей — Куроедов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы проводили мониторинг работы нескольких клиник, в том числе «Инвитро», «Ситилаб», «Гемотест» и других, также и в районах области. В Пензе средняя стоимость ПЦР-теста вместе с забором биоматериала в частной клинике [составляет] около 1 тыс. 500 рублей. Хотя цены варьируются. В клинике KDL, например, ПЦР-тест стоит чуть меньше 1 тыс. рублей, но вместе с забором биоматериала все равно пациенту придется заплатить 1 тыс. 200 рублей», — отметил он.

По словам главы исполкома ОНФ в Пензенской области, «такие цены значительно ниже запредельных цен в других регионах, где тестирование может стоить и свыше 2 тыс. 500 рублей».

«Однако для пензенских пациентов 1 тыс. 500 рублей за необходимый в текущих условиях анализ все равно слишком много; мы считаем, что стоимость ПЦР-теста не должна превышать 800 – 1 тыс. рублей вместе с забором биоматериала», — цитирует Олега Куроедова пресс-служба ОНФ.

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