В Пензенской области за сутки подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. 245 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 68 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 пятницы, 28 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 107 тыс. 116 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 96 тыс. 79.

Умерли 4 тыс. 858 человек. За последние сутки зарегистрировано 5 летальных исходов.

В России зафиксировано 11 млн. 502 тыс. 657 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 98 тыс. 40 случаев.

За весь период в стране выздоровели 10 млн. 159 тыс. 197 человек, из них 29 тыс. 506 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 329 тыс. 443, за сутки зарегистрировано 673 летальных исхода.