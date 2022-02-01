В Пензенской области в 2021 году по полису ОМС проведено около 920 процедур ЭКО Медицина

Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. 919 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) общей стоимостью 88,4 млн. рублей бесплатно проведено в Пензенской области в 2021 году в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ТФОМС, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«При этом было проведено 265 процедур криоконсервации эмбрионов и 282 процедуры размораживания криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом в полость матки», — добавляется в пресс-релизе.

В нем напоминается, что показания для проведения базовой программы ЭКО определены приказом Минздрава России №803н от 31 июля 2020 года.

«Рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия составляет не более шести месяцев с момента обращения пациентов в медицинскую организацию по поводу бесплодия», — уточняется в тексте.

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В сообщении обращается внимание на то, что в рамках терпрограммы ОМС осуществляются базовая программа ЭКО, криоконсервация эмбрионов и их перенос, а использование донорских ооцитов, спермы, эмбрионов и проведение процедуры ПГТ с целью исследования эмбриона на наличие хромосомных аномалий и генетических заболеваний в случае возникновения показаний выполняются за счет личных и иных средств.

«Проведение дорогостоящей процедуры в области вспомогательных репродуктивных технологий экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) доступно по полису ОМС с 2013 года. [...] В настоящее время женщина может провести такую процедуру бесплатно не только в медицинских организациях, расположенных на территории Пензенской области, но и в клиниках других субъектов Российской Федерации, осуществляющих деятельность в сфере ОМС», — отмечается в пресс-релизе.