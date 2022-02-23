EN
18:49:00 Среда, 23 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский центр общественного здоровья сообщил о возобновлении профилактических проектов

17:32 | 23.02.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики сообщил о возобновлении профилактических проектов, которые ранее были приостановлены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острых респираторных вирусных инфекций.

Пензенский центр общественного здоровья сообщил о возобновлении профилактических проектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятия межведомственного областного проекта «Жить активно – здорово!» пройдут в следующие дни: открытый плавательный бассейн (УОР) — 24 февраля, плавательный бассейн «Дельфин» — 3 и 10 марта, ДВС «Сура» — 17 и 25 марта, ДС «Буртасы» — 31 марта и 7 апреля. С 11.00 до 14.00 здесь можно будет получить абонемент на бесплатное посещение плавательного бассейна, пройдя обследование на площадке центра здоровья и попробовав свои силы в сдаче норм ГТО», — говорится в тексте, размещенном на сайте Минздрава региона.

В нем добавляется, что в рамках акции «#Онкопатруль» мероприятия пройдут на втором этаже здания пензенского автовокзала с 11.00 до 15.00 по следующему графику: 25 февраля, а также 4, 11, 18 и 25 марта.

«На площадке центра здоровья можно будет пройти комплексное обследование на выявление основных факторов риска заболеваний», — сказано в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе открыта горячая линия по вопросам оказания помощи беженцам из Донбасса В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 763 случая заражения коронавирусом
Олег Мельниченко провел встречу с президентом Telema Holding S.r.l. Микеле Форнари Специалисты «ЕЭС-Гарант» установят 580 новых светильников в Наровчатском районе
В «Пензаэнерго» напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях паводка В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 798 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама