Пензенский центр общественного здоровья сообщил о возобновлении профилактических проектов Медицина

Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики сообщил о возобновлении профилактических проектов, которые ранее были приостановлены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острых респираторных вирусных инфекций.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятия межведомственного областного проекта «Жить активно – здорово!» пройдут в следующие дни: открытый плавательный бассейн (УОР) — 24 февраля, плавательный бассейн «Дельфин» — 3 и 10 марта, ДВС «Сура» — 17 и 25 марта, ДС «Буртасы» — 31 марта и 7 апреля. С 11.00 до 14.00 здесь можно будет получить абонемент на бесплатное посещение плавательного бассейна, пройдя обследование на площадке центра здоровья и попробовав свои силы в сдаче норм ГТО», — говорится в тексте, размещенном на сайте Минздрава региона.

В нем добавляется, что в рамках акции «#Онкопатруль» мероприятия пройдут на втором этаже здания пензенского автовокзала с 11.00 до 15.00 по следующему графику: 25 февраля, а также 4, 11, 18 и 25 марта.

«На площадке центра здоровья можно будет пройти комплексное обследование на выявление основных факторов риска заболеваний», — сказано в сообщении.