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В Пензе за два дня прививку от коронавируса получили более 70 жителей Донбасса

17:18 | 03.03.2022 | Медицина

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Пенза, 3 марта 2022. PenzaNews. Более 70 жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Пензу, получили прививку от коронавируса за два дня. Это следует из сообщения пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

В Пензе за два дня прививку от коронавируса получили более 70 жителей Донбасса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что в первый день вакцину получили граждане, которые находятся в пункте временного размещения в гостинице «Ласточка», 3 марта — те, кто проживают в санатории имени В.В. Володарского.

В тексте отмечается, что еще на этапе прибытия поезда с беженцами в Пензу медработниками был проведен осмотр всех находящихся в вагонах лиц: те, у кого имелись признаки ОРВИ, отдельным транспортом были доставлены и размещены в одном из корпусов санатория в Ахунах для дальнейшего наблюдения и дообследования.

«Далее им проведено тестирование на предмет выявления новой коронавирусной инфекции. Лица, у кого подтверждена новая коронавирусная инфекция и состояние которых позволяет проходить лечение амбулаторно, изолированы там же, обеспечены лекарственными препаратами, находятся под медицинским наблюдением в соответствии с законодательством РФ. Лица, кому необходима госпитализация, соответственно, направлены на стационарный этап лечения в медицинские организации области согласно маршрутизации, утвержденной Минздравом Пензенской области», — поясняется в пресс-релизе.

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