В Пензенской области за сутки подтверждено более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. 1 тыс. 301 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 992 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 среды, 9 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 166 тыс. 289 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 119 тыс. 946.

Умерли 5 тыс. 368 человек. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 140 тыс. 69 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 58 тыс. 675 случаев.

За весь период в стране выздоровели 14 млн. 895 тыс. 83 человека, из них 92 тыс. 732 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 358 тыс. 246, за сутки зарегистрировано 645 летальных исходов.