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В Пензенской области за сутки подтверждено 263 случая заражения коронавирусом

14:00 | 04.04.2022 | Медицина

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Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. 263 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 756 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 4 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 263 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 180 тыс. 307 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 169 тыс. 427.

Умерли 5 тыс. 616 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 912 тыс. 157 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 15 тыс. 291 случай.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 997 тыс. 877 человек, из них 32 тыс. 850 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 369 тыс. 995, за сутки зарегистрировано 287 летальных исходов.

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