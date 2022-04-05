В Пензенской области за сутки подтвержден 261 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. 261 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 784 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 5 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 180 тыс. 568 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 170 тыс. 211.

Умерли 5 тыс. 622 человека. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 926 тыс. 104 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 947 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 35 тыс. 336 человек, из них 37 тыс. 459 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 370 тыс. 311, за сутки зарегистрировано 316 летальных исходов.