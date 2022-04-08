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В Пензенской области за сутки подтверждено 228 случаев заражения коронавирусом

12:04 | 08.04.2022 | Медицина

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Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. 228 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 70 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 8 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 228 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 181 тыс. 270 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 172 тыс. 766.

Умерли 5 тыс. 645 человек. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 969 тыс. 431 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 14 тыс. 311 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 143 тыс. 630 человек, из них 37 тыс. 684 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 371 тыс. 169, за сутки зарегистрировано 280 летальных исходов.

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