В Городищенском районе в 2022 году возведут три новые врачебные амбулатории Медицина

Пенза, 12 апреля 2022. PenzaNews. Три новые модульные врачебные амбулатории будут возведены в селах Канаевка, Нижняя Елюзань и рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района в 2022 году в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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В нем добавляется, что в Чаадаевке также будут смонтированы модульные конструкции участковой больницы.

«На возведение модульных конструкций врачебных амбулаторий и участковой больницы в федеральном и областном бюджетах предусмотрено более 137 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что новые объекты здравоохранения призваны повысить качество и доступность медицинской помощи в сельской местности.

В пресс-релизе напоминается, что в 2021 году в семи селах Городищенского района появились новые фельдшерско-акушерские пункты. Там обустроены кабинеты приема фельдшера и процедурный, совмещенный с прививочным. Помимо этого, имеются помещения для медицинского персонала и санузел. Для удобства маломобильных граждан оборудован пандус.