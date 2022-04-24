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В Пензенской области за сутки подтверждено 132 случая заражения коронавирусом

14:12 | 24.04.2022 | Медицина

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Пенза, 24 апреля 2022. PenzaNews. 132 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 139 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.30 воскресенья, 24 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 132 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 183 тыс. 854 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 177 тыс. 194.

Умерли 5 тыс. 760 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 18 млн. 137 тыс. 137 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 446 случаев.

За весь период в стране выздоровели 17 млн. 474 тыс. 628 человек, из них 10 тыс. 508 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 374 тыс. 902, за сутки зарегистрировано 168 летальных исходов.

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