Строительство нового корпуса онкодиспансера в Пензе ведется по графику Медицина

Пенза, 12 мая 2022. PenzaNews. Строительство лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического диспансера ведется в строгом соответствии с запланированным графиком. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства здравоохранения региона.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте заключен с ООО «СК «Промышленное строительство». В настоящее время подрядчиком выполнены подготовительные работы, проведены работы по забивке свай, вырубке оголовков. Параллельно идет устройство ростверков и дренажа. Все работы ведутся строго в соответствии с запланированным планом-графиком», — сказано в тексте.

По словам заместителя председателя правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслава Космачева, с учетом ежегодно увеличивающейся когорты больных с подтвержденными диагнозами новообразований онкодиспансер давно нуждался в расширении занимаемых площадей.

«Новый лабораторно-диагностический корпус, строительство которого началось благодаря реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», станет дополнительной площадкой для осуществления динамического наблюдения за больными и оценки эффективности спецонколечения», — подчеркнул он.