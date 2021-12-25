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В Пензе заключен контракт на строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера

10:20 | 25.12.2021 | Медицина

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Пенза, 25 декабря 2021. PenzaNews. ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «СК «Промышленное строительство» государственный контракт ценой около 846 млн. рублей на строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера, расположенного на проспекте Строителей в Пензе.

В Пензе заключен контракт на строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Документ подписан по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

Согласно заключенному контракту, финансирование работ будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов: в 2021 году в объеме около 180 млн. рублей, в 2022-м — более 225 млн. рублей, в 2023-м — почти 95 млн. рублей, в 2024-м — свыше 346 млн. рублей.

Срок выполнения работ — с 1 января 2022 года по 15 октября 2024 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 мая 2021 года был заложен символический камень в ознаменование начала строительства лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического диспансера.

Предполагается, что новый корпус будет соединен с существующим поликлиническим теплым переходом и адаптирован для маломобильных групп граждан. Мощности корпуса позволят проводить около 6 тыс. анализов и исследований в смену.

1 сентября проект был представлен спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, посетившей Пензу с рабочим визитом.

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