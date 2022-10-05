В Пензенской области за сутки подтверждено 454 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 октября 2022. PenzaNews. 454 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 682 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 среды, 5 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 212 тыс. 952 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 203 тыс. 219.

Умерли 6 тыс. 78 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 118 тыс. 629 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 23 тыс. 757 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 266 тыс. 33 человека, из них 44 тыс. 694 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 387 тыс. 779, за сутки зарегистрировано 113 летальных исходов.