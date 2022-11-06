В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 6 ноября 2022. PenzaNews. 52 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 33 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенье, 6 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 61 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 210 тыс. 998.

Умерли 6 тыс. 128 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 21 млн. 463 тыс. 850 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 566 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 855 тыс. 333 человека, из них 5 тыс. 735 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 390 тыс. 588, за сутки зарегистрировано 62 летальных исхода.