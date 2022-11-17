В Пензенской области за сутки подтверждено 53 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. 53 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 17 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 17 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 601 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 541.

Умерли 6 тыс. 142 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 520 тыс. 21 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 680 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 925 тыс. 972 человека, из них 6 тыс. 735 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 273, за сутки зарегистрирован 61 летальный исход.