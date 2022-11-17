00:33:48 Пятница, 18 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 53 случая заражения коронавирусом

16:02 | 17.11.2022 | Медицина

Печать

Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. 53 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 17 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 17 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 53 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 218 тыс. 601 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 211 тыс. 541.

Умерли 6 тыс. 142 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 520 тыс. 21 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 680 случаев.

За весь период в стране выздоровели 20 млн. 925 тыс. 972 человека, из них 6 тыс. 735 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 391 тыс. 273, за сутки зарегистрирован 61 летальный исход.

Новости партнеров
Читайте также
В Шемышейском районе начата доследственная проверка по факту смерти рыбака Прокуратура Камешкирского района потребовала устранить нарушения законодательства о транспортной безопасности
В Бессоновском районе иномарка сбила пешехода и врезалась в дерево В Лунинском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре
В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом В Кузнецком районе выявлен факт незаконной рубки хвойных деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама