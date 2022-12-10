Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пензенской области ожидается на следующей неделе Медицина

Пенза, 10 декабря 2022. PenzaNews. Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями ожидается в Пензенской области на следующей неделе. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

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«Погода поменяла тенденцию, идет снижение температуры, а это однозначно будет способствовать росту простудных заболеваний. Уже сейчас мы отмечаем увеличение количества вызовов врача на дом, особенно это заметно среди детского населения. Если болеют дети, это является триггером для развития заболевания дальше, среди взрослого населения», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Минздраве Пензенской области в минувшую пятницу, 9 декабря.

Марина Воробьева добавила, что при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу: в рабочие дни вызвать терапевта на дом по телефону «122», вечером или ночью — скорую помощь.

«Если человек входит в группу риска, то крайне важно соблюдать меры профилактики: своевременно вакцинироваться, а в местах большого скопления людей носить маску», — напомнила она.

По информации Минздрава Пензенской области, по состоянию на 8 декабря в регионе привиты от гриппа 716 тыс. 678 человек, что составляет 58,08% от численности населения. Вакцина, полученная за счет средств федерального бюджета, использована в полном объеме. Также завершается иммунизация вакциной, закупленной за счет областного бюджета, средств работодателей и муниципалитетов.