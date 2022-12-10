В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 декабря 2022. PenzaNews. 64 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 19 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 10 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 220 тыс. 26 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 212 тыс. 806.

Умерли 6 тыс. 166 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 658 тыс. 56 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 397 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 55 тыс. 866 человек, из них 6 тыс. 446 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 392 тыс. 560, за сутки зарегистрировано 54 летальных исхода.