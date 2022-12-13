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Олег Мельниченко вручил ключи от 16 автомобилей скорой помощи представителям медучреждений

16:53 | 13.12.2022 | Медицина

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Пенза, 13 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил ключи от 16 автомобилей скорой помощи представителям медицинских учреждений региона.

Олег Мельниченко вручил ключи от 16 автомобилей скорой помощи представителям медучреждений

Фото: Pnzreg.ru

Машины, закупленные за счет средств федерального бюджета, будут использоваться для оказания медпомощи в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа и малых городах.

Четыре автомобиля предназначены для Пензенского района, три — для Бессоновского, два — для Кузнецкого. Остальные машины пополнили автопарк Земетчинского, Каменского, Лопатинского, Малосердобинского, Наровчатского, Спасского и Шемышейского районов.

«Служба скорой медицинской помощи — одно из важнейших структурных звеньев единой системы оказания экстренной медицинской помощи. Мы постоянно работаем над тем, чтобы главная задача этой службы — оказание экстренной помощи в минимальные сроки и в максимально полном объеме — выполнялась на самом высоком уровне», — отметил Олег Мельниченко.

«Полученные при поддержке федерального центра новые автомобили обеспечат комфорт не только пациентам, но и медикам, для которых автомобиль — практически второй дом», — приводятся слова губернатора на сайте министерства здравоохранения региона.

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