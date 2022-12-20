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В Пензенской области зарегистрирован первый случай смерти от гриппа с начала эпидсезона

17:40 | 20.12.2022 | Медицина

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Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. Первый случай смерти от гриппа с начала роста заболеваемости зарегистрирован в Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС.

В Пензенской области зарегистрирован первый случай смерти от гриппа с начала эпидсезона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы констатируем первый случай смерти от гриппа в нашем регионе у жителя Пензенской области. Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям», — цитирует агентство слова заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марины Воробьевой.

Ранее губернатор Олег Мельниченко сообщил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом за последние четыре дня увеличилась на 46%, среди заболевших много детей, принято решение о досрочном начале каникул у школьников.

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