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В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом

14:27 | 04.01.2023 | Медицина

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Пенза, 4 января 2023. PenzaNews. 52 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 107 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 среды, 4 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 221 тыс. 869 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 214 тыс. 994.

Умерли 6 тыс. 189 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 813 тыс. 839 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 328 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 227 тыс. 998 человек, из них 4 тыс. 942 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 393 тыс. 898, за сутки зарегистрировано 45 летальных исходов.

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