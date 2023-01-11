В Пензенской области за сутки подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 января 2023. PenzaNews. 39 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 13 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 11 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 178 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 401.

Умерли 6 тыс. 195 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 836 тыс. 969 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 4 тыс. 201 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 258 тыс. 733 человека, из них 5 тыс. 122 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 214, за сутки зарегистрировано 46 летальных исходов.