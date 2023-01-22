В Пензенской области за сутки подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 января 2023. PenzaNews. 40 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 12 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 22 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 583 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 616.

Умерли 6 тыс. 205 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 894 тыс. 157 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 729 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 306 тыс. 526 человек, из них 4 тыс. 21 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 694, за сутки зарегистрирован 41 летальный исход.