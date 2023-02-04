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В 2023 году в Пензенской области планируется открыть два центра амбулаторной онкопомощи

12:14 | 04.02.2023 | Медицина

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Пенза, 4 февраля 2023. PenzaNews. Два центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) планируется открыть в Пензенской области в 2023 году в дополнение к уже действующим. Об этом сообщил заведующий хирургическим отделением №4 областного онкологического диспансера, главный внештатный онколог регионального Минздрава Евгений Синев.

Пензенская районная больница. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я могу сказать, где они [уже] размещены. Это центр амбулаторной онкологической помощи в 14-й поликлинике города Пензы, в поликлинике областной больницы имени Н.Н. Бурденко, в сердобской МРБ, в кузнецкой МРБ. В последнем квартале 2022 года открылся ЦАОП в 4-й поликлинике города Пензы», — сказал Евгений Синев в ходе прямого эфира, состоявшегося на официальной странице правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

«На очереди — ЦАОП в пензенской районной больнице, это I квартал 2023 года, [...] и в Каменке в течение года», — добавил он.

Евгений Синев напомнил, что к концу 2024 года в регионе должно действовать 10 центров амбулаторной онкопомощи.

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