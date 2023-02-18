На новое оборудование для больниц в районах Пензенской области выделено более 370 млн. рублей Медицина

Пенза, 18 февраля 2023. PenzaNews. Более 370 млн. рублей выделено на приобретение нового оборудования для больниц, расположенных в районах Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Деньги из федерального и регионального бюджетов направят в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что благодаря выделенному финансированию 19 больниц получат 95 единиц оборудования, в том числе 50 аппаратов УЗИ, восемь маммографов, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппараты искусственной вентиляции легких, риноскоп, эндоскопические системы, эндоскопы и мониторы пациента.