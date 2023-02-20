03:49:16 Вторник, 21 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стал известен график работы поликлиник в Пензенской области в предстоящие праздничные и выходные дни

10:07 | 20.02.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. График работы поликлиник в Пензенской области в предстоящие праздничные и выходные дни в феврале и марте опубликован на официальном сайте регионального Минздрава.

Стал известен график работы поликлиник в Пензенской области в предстоящие праздничные и выходные дни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в поликлинических отделениях участковых больниц в районах 24 февраля с 8.00 до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, где планируется осуществлять прием пациентов, выписку лекарственных средств и выдачу листков нетрудоспособности. Также будет оказываться неотложная медицинская помощь на дому по вызовам, принятым с 8.00 до 12.00. 25 февраля работа будет организована по графику субботы. 23, 26 февраля и 8 марта прием пациентов осуществляться не будет.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, а также структурные подразделения ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» будут работать без выходных. В период с 23 по 26 февраля, а также 8 марта, помимо работы кабинетов неотложной медицинской помощи с 8.00 до 14.00 и посещения пациентов на дому, будет организован прием специалистов, запись к которым уже оформлена.

Женские консультации будут закрыты 23, 26 февраля и 8 марта. 24 и 25 февраля прием будет вестись по обычному графику.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области полицейские изъяли поддельное водительское удостоверение В Пензенской области за сутки подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом
В зареченском ТЮЗе в марте состоится премьера спектакля «Ларец, капчык и кептерь» В Пензенской области в предстоящие праздники вакцинация от коронавируса не будет приостановлена
Под Пензой женщина по совету мошенника оформила кредит и перевела 250 тыс. рублей неизвестному В Пензенской области за сутки подтверждено 187 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама