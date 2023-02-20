Стал известен график работы поликлиник в Пензенской области в предстоящие праздничные и выходные дни Медицина

Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. График работы поликлиник в Пензенской области в предстоящие праздничные и выходные дни в феврале и марте опубликован на официальном сайте регионального Минздрава.

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Согласно представленным сведениям, в поликлинических отделениях участковых больниц в районах 24 февраля с 8.00 до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, где планируется осуществлять прием пациентов, выписку лекарственных средств и выдачу листков нетрудоспособности. Также будет оказываться неотложная медицинская помощь на дому по вызовам, принятым с 8.00 до 12.00. 25 февраля работа будет организована по графику субботы. 23, 26 февраля и 8 марта прием пациентов осуществляться не будет.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, а также структурные подразделения ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» будут работать без выходных. В период с 23 по 26 февраля, а также 8 марта, помимо работы кабинетов неотложной медицинской помощи с 8.00 до 14.00 и посещения пациентов на дому, будет организован прием специалистов, запись к которым уже оформлена.

Женские консультации будут закрыты 23, 26 февраля и 8 марта. 24 и 25 февраля прием будет вестись по обычному графику.