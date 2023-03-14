В Пензенской области за сутки подтверждено 125 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 14 марта 2023. PenzaNews. 125 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 256 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 14 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 228 тыс. 349 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 220 тыс. 570.

Умерли 6 тыс. 238 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 442 тыс. 887 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 526 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 792 тыс. 12 человек, из них 12 тыс. 406 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 664, за сутки зарегистрировано 44 летальных исхода.