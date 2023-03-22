В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. 109 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 221 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 22 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 229 тыс. 284 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 221 тыс. 804.

Умерли 6 тыс. 246 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 537 тыс. 883 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 1 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 888 тыс. 648 человек, из них 15 тыс. 130 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 938, за сутки зарегистрировано 39 летальных исходов.