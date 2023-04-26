17:01:02 Среда, 26 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом

14:04 | 26.04.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. 72 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 64 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 26 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 698 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 709.

Умерли 6 тыс. 279 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 826 тыс. 827 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 12 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 221 тыс. 995 человек, из них 7 тыс. 582 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 175, за сутки зарегистрировано 33 летальных исхода.

Новости партнеров
Читайте также
В отношении жителя села Грабово, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Пензенская компания «Сейес» поставит в Узбекистан оборудование для сушки фруктов — губернатор
В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом Жительница Пензы лишилась денег при продаже спального гарнитура
В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке садовых качелей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама