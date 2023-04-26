В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. 72 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 64 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 26 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 698 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 225 тыс. 709.

Умерли 6 тыс. 279 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 826 тыс. 827 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 12 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 221 тыс. 995 человек, из них 7 тыс. 582 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 175, за сутки зарегистрировано 33 летальных исхода.