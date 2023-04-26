Стал известен график работы поликлиник в Пензенской области в предстоящие праздничные и выходные дни Медицина

Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. График работы поликлиник в Пензенской области в предстоящие праздничные и выходные дни в конце апреля и начале мая опубликован на официальном сайте регионального Минздрава.

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Согласно представленным сведениям, в поликлинических отделениях участковых больниц в районах 8 мая с 8.00 до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, где планируется осуществлять прием пациентов, выписку лекарственных средств и выдачу листков нетрудоспособности. Также будет оказываться неотложная медицинская помощь на дому по вызовам, принятым с 8.00 до 12.00. 29 апреля и 6 мая работа будет организована по графику субботы. 30 апреля, 1, 7 и 9 мая прием пациентов осуществляться не будет.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, а также структурные подразделения ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» будут работать без выходных. 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая будут функционировать кабинеты неотложной медицинской помощи с 8.00 до 14.00 и организовано посещение пациентов на дому по вызовам, принятым с 8.00 до 12.00. 29 апреля и 6 мая поликлиники будут работать по графику субботы.

Прием пациенток в женских консультациях в период праздничных и выходных дней будет организован по обычному графику 6 и 8 мая.