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В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом

14:15 | 12.05.2023 | Медицина

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Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. 47 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 52 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 12 мая, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 233 тыс. 718 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 226 тыс. 921.

Умерли 6 тыс. 285 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 892 тыс. 353 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 3 тыс. 111 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 311 тыс. 795 человек, из них 5 тыс. 587 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 398 тыс. 658, за сутки зарегистрировано 28 летальных исходов.

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