Готовность лабораторно-диагностического корпуса пензенского онкодиспансера превысила 65% — губернатор Медицина

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Готовность лабораторно-диагностического корпуса, строительство которого ведется на территории пензенского областного онкологического диспансера, превысила 65%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 12 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«В настоящее время готовность лабораторно-диагностического корпуса превысила 65%. С начала этого года на строительство объекта направлено 167 млн. рублей. Общая сумма финансирования составила порядка 380 млн. рублей», — уточнил глава региона.

Он отметил, что объект важен для жителей Пензенской области и соседних регионов.

«Усиление онкологической службы за счет открытия лабораторно-диагностического корпуса позволит использовать самые современные медицинские технологии, проводить более точные обследования, купировать заболевания на ранних стадиях», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор напомнил, что возведение нового корпуса онкодиспансера осуществляется в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Изначально реализация проекта была запланирована на 2021–2024 годы, однако в связи с опережающими темпами строительства сдача объекта в эксплуатацию намечена раньше срока — в декабре 2023-го, сообщает пресс-служба облправительства.