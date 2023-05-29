Подписано постановление о переименовании пензенского областного онкодиспансера Медицина

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер» будет переименовано в ГБУЗ «Областной онкологический клинический диспансер». Соответствующее постановление правительства Пензенской области №411-пП опубликовано на официальном сайте губернатора в понедельник, 29 мая.

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Согласно документу, юридический адрес учреждения останется прежним: Пенза, проспект Строителей, 37А.

В связи с предстоящим переименованием министерству здравоохранения региона поручено внести необходимые изменения в учредительные документы онкодиспансера, а также совершить юридически значимые действия.

Мингосимущества Пензенской области предстоит внести соответствующие изменения в реестр государственного имущества региона.