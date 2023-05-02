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Областной онкодиспансер в Пензе сменит официальное наименование

15:19 | 02.05.2023 | Медицина

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Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Областной онкологический диспансер в Пензе сменит официальное наименование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Областной онкодиспансер в Пензе сменит официальное наименование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В названии областного онкологического диспансера в скором времени появится еще одно слово. В ближайшее время учреждение здравоохранения будет переименовано и станет называться «Областной клинический онкологический диспансер», — сказано в пресс-релизе.

В нем приводятся слова главного врача учреждения, доцента кафедры онкологии и урологии Пензенского института усовершенствования врачей, кандидата медицинских наук Антона Столярова, который пояснил, что в онкодиспансере будут заниматься серьезной научной работой и продолжат внедрение современных методик лечения.

«В настоящий момент на базе онкологического диспансера уже проводится обучение медицинского персонала. Недавно такое обучение прошли фельдшеры из районов области. В ближайшем будущем в рамках профильных кафедр будет предусмотрено повышение квалификации врачей и подготовка молодых кадров. Эта работа будет проводиться преподавателями Пензенского института усовершенствования врачей, который является филиалом Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), во взаимодействии с федеральными экспертами и учеными медицинского института ПГУ», — уточняется в тексте.

Как подчеркнул Антон Столяров, «медицина не может развиваться без науки».

«Сегодня уже создано несколько кафедр: кафедра онкологии и урологии, кафедра хирургии, кафедра по подготовке анестезиологов-реаниматологов, кафедра лаборантов клинико-диагностической лаборатории. В планах — создание кафедры по эндокринологии и кардиологии», — сказал он.

Главврач онкодиспансера напомнил, что в текущем году намечено сдать строящийся лабораторно-диагностический корпус, готовится проектно-сметная документация на новый хирургический корпус, а также планируется создание центра ядерной медицины, на базе которого будут проводиться диагностика и лечение с применением радионуклидных изотопов.

«Поэтому нам нужны и новые высококвалифицированные кадры», — подытожил Антон Столяров.



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