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В Пензе на территории больницы №6 построят помещение для второго ангиографа

12:19 | 21.06.2023 | Медицина

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Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Работы по строительству помещения для второго ангиографа начаты на территории клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе на территории больницы №6 построят помещение для второго ангиографа

Фото: Health.pnzreg.ru

«Начиная с 2020 года на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина работает региональный сосудистый центр, открытый благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Сюда поступают пациенты с острыми сосудистыми катастрофами для проведения диагностической коронарографии и стентирования при необходимости. Учитывая, что количество пензенцев, нуждающихся в подобной высокотехнологичной помощи, растет, было принято решение установить на базе РСЦ Захарьина второй ангиограф», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что оборудование стоимостью примерно 70 млн. рублей будет приобретено в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета.

«После утверждения проекта и подписания соответствующей документации начались строительные работы. На сегодняшний день идут работы на уровне котлована», — отмечается в сообщении.

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