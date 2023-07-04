В Средней Елюзани корь подтверждена у 18 человек Медицина

Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. Число заболевших корью в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области составляет 18 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона.

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«По состоянию на вторник, 4 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района число заболевших корью составляет 18 человек, из них 13 находятся в стационаре, 5 проходят лечение амбулаторно», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что все заболевшие не были привиты против кори.

«Единственное эффективное средство обезопаситься от опасной инфекции — вакцинация детей и взрослых против кори, которая активно продолжается в населенном пункте. Второе обязательное условие — изоляция заболевших и контактных лиц в течение 21 дня от момента контакта, что позволит прервать цепочку распространения вируса», — указано в сообщении.

30 июня стало известно о том, что в Городищенском районе выявлено семь случаев заболевания корью.

В тот же день было издано постановление правительства Пензенской области об организации противоэпидемических профилактических мероприятий по кори. На территории села Средняя Елюзань был введен карантин.

3 июля Минздрав региона сообщил, что количество подтвержденных случаев кори в Средней Елюзани увеличилось до 14.