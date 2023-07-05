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В Пензенской области будет создан центр для заготовки и хранения плазмы

09:11 | 05.07.2023 | Медицина

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Пенза, 5 июля 2023. PenzaNews. Центр для заготовки и хранения одного из ключевых компонентов крови — плазмы — будет создан в Пензенской области.

В Пензенской области будет создан центр для заготовки и хранения плазмы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона, ФМБА России, выполняя задачу по обеспечению лекарственной безопасности страны, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, разработало концепцию увеличения заготовки донорской плазмы для производства из нее отечественных препаратов.

«В рамках концепции были рассмотрены 85 регионов. В результате тщательного анализа были отобраны 22 субъекта РФ. [...] После проведения подробного аудита в проект попали только три региона», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что, кроме Пензенской области, в проект вошли Мордовия и Башкортостан.

«Пензенская область выбрана для пилотного проекта после изучения особенностей донорского потенциала на основе планируемой перспективной демографической ситуации и наличия инфраструктуры в регионе. Организовать плазмоцентр планируется на базе пензенского областного клинического центра крови, который будет оснащен самым современным оборудованием», — отмечается в сообщении.

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