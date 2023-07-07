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Число случаев кори в селе Средняя Елюзань увеличилось до 21

17:50 | 07.07.2023 | Медицина

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Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. 21 случай кори выявлен в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. Об этом сообщила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава региона Оксана Гаврилова, видео с ее комментарием размещено в Telegram-канале ведомства.

Число случаев кори в селе Средняя Елюзань увеличилось до 21. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день обстановка в селе Средняя Елюзань остается напряженной. [...] Выявлен 21 случай, из них на амбулаторном лечении находятся восемь человек, восемь человек находятся в стационаре на лечении и пять человек уже выписаны из стационара, они выздоровели», — сказала она.

По словам Оксаны Гавриловой, в селе привиты 765 человек, в том числе 104 ребенка.

«До сих пор еще есть необходимость в вакцинации. Министерство обеспечило село [...] вакциной против кори как для детского, так и для взрослого населения», — добавила она, отметив, что мероприятия по закупке вакцины продолжаются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным на четверг, 6 июля, число заболевших корью в Средней Елюзани составляло 19 человек.

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