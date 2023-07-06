Число заболевших корью в селе Средняя Елюзань увеличилось до 19 Медицина

Пенза, 6 июля 2023. PenzaNews. Число заболевших корью в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области увеличилось до 19 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона в четверг, 6 июля.

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«В селе Средняя Елюзань Городищенского района число заболевших корью составляет на данный момент 19 человек, из них 13 находятся в стационаре, 6 — амбулаторно», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что первые заболевшие в Городищенском районе были выявлены 30 июня.

«В ходе эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие не были привиты против кори», — добавляется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным на вторник, 4 июля, число заболевших корью в Средней Елюзани составляло 18 человек.