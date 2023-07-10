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В Средней Елюзани зарегистрирован 31 случай кори

16:41 | 10.07.2023 | Медицина

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Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. 31 случай кори зарегистрирован в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева в ходе брифинга, состоявшегося в понедельник, 10 июля.

В Средней Елюзани зарегистрирован 31 случай кори. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент в селе зарегистрирован 31 случай кори. С момента выявления очага сейчас идет как раз пик заболеваемости. Получают лечение 13 человек в стационаре, 7 наблюдаются амбулаторно. 11 человек выздоровели», — сказала она.

Замминистра напомнила, что корь — вирусное заболевание.

«В 100% случаев заболевают непривитые лица. Как показала практика, сейчас в стационаре находятся именно те, кто не проходил вакцинацию», — отметила Марина Воробьева, слова которой приводятся в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

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